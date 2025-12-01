谷歌與輝達只能活一個？兩圖表看懂台廠誰是大贏家

多位分析師多認為，與 AI 相關的電子股將全面受惠。尤其在晶片供應鏈層面，NVIDIA 的通用型 GPU 與 Google 專用 TPU 雖然策略與定位不同，但雙方並非零和競爭，而是形成互補與共榮效應。 圖: NVIDIA/提供(資料照)

[Newtalk新聞] 人工智慧 (AI) 迅速發展下，特別是 Gemini 的問世，被視為帶來「恐怖變革與無限商機」的里程碑事件，分析師郭哲榮甚至看好其表現，直接帶動台股大盤飆漲，量化至大盤點位的預測上，也就是樂觀台灣股市在明年（2026 年）11 月 28 日前後，有望輕鬆衝上 36,000 點，比現有高點再增長約 8,000 至 10,000 點。

多位分析師多認為，與 AI 相關的電子股將全面受惠。尤其在晶片供應鏈層面，NVIDIA 的通用型 GPU 與 Google 專用 TPU 雖然策略與定位不同，但雙方並非零和競爭，而是形成互補與共榮效應。台廠若同時接到兩者訂單，將成為最大贏家。

以下是分析師林漢偉針對NVIDIA (GPU)與Google (TPU)供應鏈進行分析：

輝達 (GPU) 供應鏈：

現況：股價受 Google 競爭、明年市佔率下滑等疑慮影響，目前股價普遍在季線以下，相對弱勢。

優勢：雖然短期弱勢，但輝達晶片具有通用性（可訓練微軟、OpenAI 等各種模型），且出貨量體大，目前股價被錯殺。

Google (TPU) 供應鏈：

現況：受 Google Gemini 消息影響，被視為「當紅炸子雞」，股價動能強勁。

優勢：晶片為特定目的而生（專門為訓練 Google 多模態模型而設計），速度快，但其他模型無法使用。

整體來講：兩者非你死我活的競爭，而是雙方可共榮共存。同時接到輝達和 Google 訂單的台廠將是最大贏家。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

受惠族群圖表。 (資料來源分析師郭哲榮與林漢偉節目) 圖：蘇元和／製作整理