谷歌躍升波克夏前10大持股 這3檔消費主題基金搭上順風車！

巴菲特旗下波克夏公司第三季大舉買進Google母公司Alphabet，成為其投資組合第10大持股，玉山投信指出，此舉不僅被市場解讀為波克夏近年來最重要的科技投資之一，也顯示出對科技巨頭的長期信心。

國內投信已發行7檔消費相關海外股票基金，統計至10月底，其中有3檔將Alphabet納入前10大持股，以PGIM保德信全球消費商機基金持股占比11.01%最高，且為基金第一大持股，其次為街口全球時尚精品基金的7.02%、野村全球品牌基金的4.1%。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，基金將Alphabet列為第一大持股，主要是團隊看好Google旗下廣告、雲端以及AI布局的成長潛力，隨著數位化與人工智慧驅動全球消費模式轉變，Alphabet穩健現金流與創新能力，持續吸引價值投資人與主動型基金加碼布局。

常李奕翰指出，Alphabet憑藉著市場領導地位、多元化經營和規模優勢，今年來股價大漲超過50%，旗下各服務在結合AI發展後更加凸顯其優勢，包括生成式AI聊天機器人並未侵蝕傳統搜尋，反而擴大使用量，Google搜尋龍頭地位依然穩固，另外，Alphabet的Gemini模型也快速崛起，最新的Gemini3在多項評測中名列前茅，且預測市場認為年底成為最佳AI的機率高達66%，遠超ChatGPT的16%。

看好AI未來的商機爆發，Alphabet也在第三季財報公布同時大幅上修全年資本支出至910億美元至930億美元，明顯高於之前預期的850億元，主要加碼AI與基礎設施建設。

在雲端服務發展上，常李奕翰分析，Google Cloud受惠資料中心擴建潮，2025年成長可望繳出33%的亮眼成績，超越亞馬遜的AWS與微軟的Azure，根據統計，全球十大AI實驗室有九家使用 Google Cloud，幾乎所有生成式AI獨角獸也都在其上運行。

常李奕翰認為，隨著經濟穩速擴張，在全球消費結構持續升級的帶動下，數位消費、體驗服務與必需性消費將帶動三大消費概念產業獲利進入高速成長的黃金階段，而Alphabet正是通訊服務相關產業的重點龍頭企業，在互動式媒體及服務、娛樂快速崛起之下，整體通訊服務業明年有望持續繳出雙位數的成長幅度。

