谷歌：美國輸電系統 已成資料中心併網最大挑戰

（中央社舊金山15日綜合外電報導）Google負責能源事宜的高級主管昨天表示，如何將Google資料中心與美國電網連接已成為擴建資料中心時的最大障礙。在美國部分地區，併網的等待時間已經暴增至10年以上。

路透社報導，全球大型科技公司競相攫取大量電力以擴建高耗能的資料中心，這些資料中心被用以訓練與部署 成長快速的人工智慧領域，不過這些公司正面臨美國電網運作緩慢的現實。

Google永續與氣候政策全球負責人韓納（Marsden Hanna）在美國企業研究所（American Enterprise Institute）舉辦的活動表示：「電力傳輸障礙是目前我們在電網上所面臨的首要挑戰。」

韓納說：「有一間電力公司告訴我們，需要12年時間來研究併網時間表，這簡直難以置信，但這就是我們目前面臨的情況。」

為解決等待併網時間過長的問題，韓納表示，美國需要解決新建輸電線路冗長的審核過程，電力公司也應部署能提高現有系統發電量的技術，並採取其它因應措施。

Google正在研究一種名為「共址」（co-location）的方案，這項方案可透過將資料中心直接興建在發電廠附近，協助企業繞過部分等待併網的時間。共址的作法可以完全不經過輸電系統，從而避免為連接電網所需的漫長等待。

韓納說：「這就是我們目前推行的『共址』策略，但我們希望這些資源最終仍能與電網相連。」他表示，整體而言，Google的首選仍是與電網相接。

將資料中心建在現有發電廠旁是一個複雜且頗具爭議的話題。相關費用由誰負擔，以及從現有電廠調撥電力供單一客戶使用，這些問題均會引起外界疑慮。「共址」已引起聯邦與地方監管機構注意並尋求制定準則，以解決成本分攤與可靠性問題。（編譯：屈享平）1150116