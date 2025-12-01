「谷歌」TPU救「發哥」 聯發科股價連六紅

台北市 / 綜合報導

輝達的GPU AI晶片霸權，遭到來自Google的TPU晶片所挑戰，而背後的隱形推手之一就是台灣IC設計龍頭聯發科了！根據供應鏈觀察，聯發科明年的Google TPU晶片出貨，將從今年的20萬顆，來到40萬顆，等於翻倍成長，將挹注超過4百億元台幣的營收，也帶動聯發科股價從上周以來，創下了連六紅來到每股1445元！台廠眾多供應鏈，也可望吃到TPU相關商機，不過值得注意的是，谷歌對台廠的依賴不如輝達。

Google廣告說：「Because he asked Google ...ho ho ho ，就因為問了Google，聖誕老人也能橇帥的！」創意廣告吸引百萬點閱，Google全面翻紅，旗下AI晶片TPU橫空出世，更撼動輝達GPU霸權，在台廠急忙調整隊形當中，戲劇化上演，谷歌救發哥的戲碼，指的就是IC設計龍頭聯發科。

財經專家游庭皓說：「市場的估值，已經開始往Google或是Anthropic相關，具有領先或是具有生態鏈的方向來投送。」沒想到天降甘霖，11月底Gemini3大紅，聯發科因為手握Google TPU訂單，逆襲翻身成為當紅炸子雞。

12月1日收盤再漲3.58%，來到1445元，TPU築起新護城河。根據供應鏈調查，營收可望貢獻大約新台幣438億元，成為營運強大動能，外界看好聯發科從，ASIC設計到供應鏈管理，都讓Google能夠，更快速穩定、更省成本，推出新一代TPU，並對外大規模銷售，Google TPU除了帶飛聯發科，法人也指出，台灣廠商包括，等供應鏈都可望同步受惠。

整體而言，TPU概念股涵蓋晶片代工、封裝、伺服器代工、機構件、散熱、載板，與光通訊等多個族群，隨著Google加速部署Gemini與資料中心，TPU的需求可望持續成長，相關供應鏈，也具備長期投資價值，只是專家也點出，Google的伺服器，對台廠的依賴不如輝達，後續效應值得持續關注。

