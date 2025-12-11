谷歌7億元和解金 逾1億符合資格用戶別錯過

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，曾在2016年8月16日至2023年9月30日期間，於谷歌網路商店（Google Play Store）購買過商品，並受到該科技公司被指控反競爭行為影響的消費者，或可從一項7億美元和解協議中得到賠償。

谷歌和全美各州檢察長於2023年達成協議，符合資格者，本月開始會陸續收到通知。包括內華達州檢察長福特（Aaron Ford）在內多位州檢察長均確認此項協議。這些州指控谷歌向使用谷歌商店購買應用程式或應用商品消費者「多收費用」，且「壟斷應用程式發行」，以致限制用戶可選擇性。

如同蘋果（Apple）公司在其iPhone應用程式商店做法，谷歌對應用程式內購買（in-app purchases）收取15%至30%佣金。許多州檢察長認為，這些費用將價格推高，使其高於在開放支付市場的情況下應有的價格。根據審判中提供的證據，這些佣金每年替谷歌帶來數十億美元利潤。

這分和解協議仍需法院最終批准，預計聽證會將於2026年4月30日舉行。想獲得賠償者，需在上述期間內，位於美國、哥倫比亞特區、波多黎各或維京群島，在谷歌商店內進行合格交易，包括購買應用程式、應用內容或訂閱等服務。具體賠償額度，取決於購買時花費總額。

一旦和解得到批准，預計約1億200萬名消費者，將自動透過PayPal或Venmo收到賠償款，匯款將寄送至與其Google Play帳戶綁定的電子郵件或電話號碼。若谷歌聯絡資訊與現有PayPal或Venmo帳號不符，消費者將受到設置帳號或重新導引付款指示。

選擇退出或提出異議最後期限為2026年2月19日。符合資格的集體訴訟成員將自動收到款項，無需提交申請。然和解管理者指出，會設置補充申請程序，讓認為自己符合資格，但未收到款項的民眾提出申請。沒有PayPal或Venmo帳戶，也不想註冊，或無法使用谷歌商店帳戶綁定的電子郵件或電話號碼者，也可透過這項補充申請索取賠償。

