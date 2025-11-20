谷歌AI研發中心成立 谷立言：美台關係開啟新黃金時代

Google近年持續擴大在台投資，AI(人工智慧)基礎建設研發中心正式成立。美國在台協會處長谷立言表示，象徵美國和台灣技術夥伴關係的深化，將強化台灣在美國AI發展布局中的關鍵地位，並以此為基礎，美台經濟關係進入新黃金時代。

Google正式啟用位於士林辦公室，是除了美國總部以外，規模最大的AI基礎建設研發中心。美國在台協會處長谷立言致詞時表示，Google一直是推動創新和支持台灣數位轉型的領導者，從建設資料中心、海底電信電纜，到提供尖端雲端服務。

他表示，研發中心的成立，象徵美國和台灣技術夥伴關係深化，也反映了美國公司對台灣的承諾，美國企業受到台灣友好的投資環境、穩健技術和優質人才吸引。研發中心將整合台灣ICT生態系以及人才，不僅推動AI技術發展，也將強化台灣在美國AI發展布局中的關鍵地位。

研發中心也象徵美台經濟關係進入新黃金時代，谷立言說：『(英文原音)夥伴關係為本地企業創造機會，強化了台灣在半導體、資通訊（ICT）以及人工智慧全球供應鏈中的角色。建立在創新基礎上，我們正邁入一個新的時代，也就是美台經濟關係的新黃金時代。AI革命和全球經濟轉型中，從注重成本生產到優先考量安全、韌性和可信賴性，正在重塑全球產業。』

展望未來，谷立言說，美國政府與企業大力推行AI建設，不僅活絡美國製造業，也為美台科技業帶來更多合作空間。相信美台兩地能一起掌握AI、先進製造和供應鏈安全，進一步帶動區域安全與繁榮。(編輯：宋皖媛)