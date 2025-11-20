谷歌AI研發中心揭幕 規模僅次美國總部

Google全球AI基礎建設研發中心正式成立，規模僅次美國總部。Google指出，台灣擁有優秀人才和世界級的供應鏈，軟硬體與供應鏈的高度連結，這也是Google在台建立AI基礎建設研發中心的關鍵。

Google全球AI基礎建設研發中心20日啟用，Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁馬穆德(Aamer Mahmood)在記者會指出，台灣擁有頂尖人才、供應鏈專家和世界級的製造夥伴，加上Google在彰化設立資料中心，可以從事技術測試及部署，讓台灣研發專案週期可較其他地方縮短4成，這也是Google選擇在台灣建設全球第二大的AI基礎建設研發中心的原因。

廣告 廣告

Google Cloud平台研發總經理摩爾(Greg Moore)指出，持續擴充台灣團隊，致力建造完整研發量能，他說：『(英文原音)我們在台灣的技術基礎設施團隊已經成長了三倍，並且持續致力於建立一個完整的研發中心。很高興地說，我們仍在招募最優秀的人才來幫助我們建設未來。其次，讓我們談談Google新辦公室的戰略位置，在台北士林的據點證明了我們的承諾，它不只是一個辦公室，它是我們全球AI基礎設施營運、研究與開發的卓越中心。』

摩爾說明，AI基礎建設研發中心設有超過10個專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊測試、檢驗與優化AI硬體，最後才部署到世界各地，強化台灣在雲端供應鏈與研發的關鍵角色。

Google士林辦公室以台灣自然與人文作為設計主軸，例如以鐵道是空間設計的靈感，會議室名稱也是來自台灣知名地標，加深與在地連結。Google指出，辦公大樓以永續為核心理念，預計每年能降低能源消耗12%、減少46%用水，同時，在建造過程中有超過7成的廢棄物被有效回收。(編輯：宋皖媛)