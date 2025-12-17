谷歌TPU需求暴增！聯發科卡位挑戰博通地位 專家提出觀察點

【記者呂承哲／台北報導】針對 Google 自研 TPU 尋求第二供應來源（Second Source），以及博通（Broadcom）、聯發科（2454）在供應鏈中扮演的角色，Captain Global Fund 創辦人程正樺指出，Google 嘗試擺脫對博通的高度依賴，已是「勢在必行」的策略選擇；聯發科雖仍面臨技術與整合挑戰，但長期潛在商機可觀，關鍵不在短期金額，而在後續放量規模。

據外媒 wccftech 報導，Google 自研 TPU 近期在 AI ASIC 市場快速崛起，已向聯發科下單新一代 TPU v7e，訂單規模較原先規劃翻倍，顯示市場需求遠超預期。

廣告 廣告

報導指出，Google 採取「雙供應商」策略後，可同時透過聯發科與博通爭取台積電 CoWoS 先進封裝產能配置，加快 TPU v7e 的量產進度。由於聯發科與台積電關係緊密，市場普遍看好其在先進製程與封裝資源取得上的優勢。

此外，根據外資最新報告指出，看好聯發科在中國與其他新興市場手機需求回溫，以及Google TPU 需求增加，帶動聯發科營運動能，將目標價維持在1,588元，股票評級維持在「優於大盤」。

聯發科在先前法說會也表示，旗下首個AI加速器ASIC專案進展順利，目標2026年雲端ASIC營收達10億美元、2027年可望進一步達數十億美元，並已與第二家超大規模資料中心客戶洽談新案。

程正樺分析，Google 在 TPU 相關架構上，過去高度依賴博通，不論在 IP、IO 服務或系統整合層面，博通皆占據極為關鍵的位置。然而，博通在供應鏈管理上的作風一向強勢，過去經驗顯示，一旦客戶高度依賴，便容易面臨漲價或供貨吃緊等問題，對超大型雲端服務商（CSP）而言，這類風險難以長期承受。

他指出，Google 尋求 Second Source 並非單點突破，而是採取「一步一步來」的策略，優先從 Service、IO 與系統整合能力著手，先找到技術能力與配合度足夠的合作夥伴，逐步補齊關鍵模組，待可替代性成熟後，才能真正降低博通陰影下的風險。

在此過程中，聯發科被視為潛在合作對象之一。程正樺透露，相關專案其實已推進相當長一段時間，市場一度傳出可能掉單，但 Google 仍選擇持續推動，顯示其分散集中於博通產能的決心相當明確。他強調，外界若僅聚焦明年聯發科約 10 億美元的初期規模，恐怕低估整體戰略意義，真正的關鍵在於後年是否能放大至數十億美元等級。

程正樺也提醒，博通不太可能坐視既有版圖被侵蝕，未來的反擊動作值得高度關注。他直言，博通向來善於運用自身在企業軟體與基礎建設的影響力反制競爭者，例如透過 VMware 產品線調整價格策略，對客戶形成壓力，這也是 Google 必須審慎評估的潛在變數。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

10大偷拍吸引韓國電視台求授權！淒風苦雨送大S下葬 守候7個月見證具俊曄真愛（壹蘋10點強打）

獨家｜嫩妻遭爆昔與富商王廣德「爺孫戀」 江柏樂2句話回應了

美11月失業率寫4年來新高 美股多收低

