谷田設計：沐光暖境 在細節中刻劃安穩而溫暖的居家情緒

谷田設計以木質調與寵物友善設計為核心發想，強調在溫暖色系與舒適動線中，融入毛小孩的活動需求與收納機能。業主期望能在繁忙都市裡擁有一處放鬆身心、同時能兼顧工作與寵物陪伴的空間。廖伊婷設計總監透過輕盈的材質及柔和的色彩搭配，大幅提升視覺開闊度與居家互動性。無論是閱讀、辦公或與貓咪同樂，都能在敞朗又充滿自然木韻的空間中感受到愜意氛圍。

以多功能描繪家的更多可能

設計師在書房中打造多元空間，平日可作為辦公與閱讀領域，假日則能切換成舒適的客房。書房裡的臥榻成為休憩或陪貓咪玩耍的角落，而精緻木紋書架則提供大量書籍的收藏與陳列，同時也增添人文雅趣。這種彈性運用讓日常生活與接待需求輕鬆切換，展現空間高度的可塑性。

公共空間以淺色調呈現開闊感，並在局部運用鍍鈦細節點綴，為整體增添一抹優雅光澤。線型燈帶勾勒出現代簡約的設計語彙，也呼應了業主渴望的溫暖居家氛圍。在電視牆融入微粉橘與木質元素，形成自然樸實卻不失細緻的空間表情。

讓觸感與色調串起空間情緒

本案採用班傑明漆與立邦乳膠漆營造溫潤色澤，並利用長虹玻璃作為局部隔屏，強化光線穿透與視覺美感。牆面與收納櫃大量運用環保系統板與實木皮，突顯木質調的溫暖層次。鋁框與鐵件則作為結構與點綴元素，穩定整體結構之餘也增添現代俐落感，讓風格在柔與剛之間取得平衡。

基地為中古屋，整體空間約42坪，原先四房格局改為三房，使更衣室與開放書房能自由運用。玄關以長虹玻璃阻隔，替動線帶來巧妙的轉折，也為室內注入更多光影變化的期待感。開放書房則以玻璃隔間放大視覺與採光，同時保有獨立性與通透感。此舉讓公共空間更顯寬敞，同時維持私領域的合宜比例，實現舒適自在的居家體驗。

業主對於設計與施工品質相當滿意，尤其肯定廖伊婷設計總監在溝通協調、工程進度與現場細節處理上的努力。寵物友善的空間規劃讓貓咪能盡情活動，並具備完善的收納功能，維持家中整潔與舒適。人文書房與臥榻的多用途設計，更滿足了業主在辦公、招待客人以及休閒放鬆的需求，成為理想與生活質感兼具的居家典範。

