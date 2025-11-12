谷立言下午低調拜會國民黨 黨務高層：鄭麗文不會給美方好臉色看

美國在台協會（AIT）處長谷立言金低調拜會國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

外傳國民黨主席鄭麗文本周將與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，但黨文傳會主委吳宗憲下午受訪表示，到此時此刻為止還無相關資訊。只不過受訪結束僅約半小時，谷立言座車就到黨部拜會鄭，並與鄭閉門會談1小時整。

至於會談內容，吳宗憲說，與各國使節見面後，一定會以新聞稿方式，正式對外說明。

谷立言是今天下午4時到國民黨中央黨部拜會鄭麗文，因拜會消息提前曝光，又事涉敏感，有別於以往，今天谷立言並非如過往美國在台協會代表拜會國民黨慣例，從正門步行，座車是直接下B2停車場，迴避媒體。

而離開時，為迴避在車道出口等候的媒體拍攝，谷立言座車也在從入口車道逆向駛離。

由於鄭麗文已公開表態反對不合理軍購，外界關注谷立言今天是否將與鄭溝通相關事項。黨務高層受訪解讀，若談論相關事項，鄭不會給美方好臉色看。

不過國民黨發言人牛煦庭表示，據悉會面過程氣氛融洽，稍後會發臉書說明會面內容。

