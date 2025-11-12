谷立言下午低調拜會國民黨 黨務高層：鄭麗文不會給美方好臉色看
記者周志豪／台北報導
外傳國民黨主席鄭麗文本周將與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，但黨文傳會主委吳宗憲下午受訪表示，到此時此刻為止還無相關資訊。只不過受訪結束僅約半小時，谷立言座車就到黨部拜會鄭，並與鄭閉門會談1小時整。
至於會談內容，吳宗憲說，與各國使節見面後，一定會以新聞稿方式，正式對外說明。
谷立言是今天下午4時到國民黨中央黨部拜會鄭麗文，因拜會消息提前曝光，又事涉敏感，有別於以往，今天谷立言並非如過往美國在台協會代表拜會國民黨慣例，從正門步行，座車是直接下B2停車場，迴避媒體。
而離開時，為迴避在車道出口等候的媒體拍攝，谷立言座車也在從入口車道逆向駛離。
由於鄭麗文已公開表態反對不合理軍購，外界關注谷立言今天是否將與鄭溝通相關事項。黨務高層受訪解讀，若談論相關事項，鄭不會給美方好臉色看。
不過國民黨發言人牛煦庭表示，據悉會面過程氣氛融洽，稍後會發臉書說明會面內容。
更多太報報導
鄭麗文會黃國昌、AIT時程未定 國民黨：將辦行動中常會強化與地方連結
提醒領導人「只求痛快」不足以成事 陳學聖：鄭麗文已做好轉型準備？
分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料
其他人也在看
AIT與鄭麗文會談內容曝光！張競驚：美從不支持台獨轉為反對？
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，他在鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，觀察到若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？中天新聞網 ・ 4 小時前
AIT處長谷立言拜會鄭麗文 黨部會晤一小時
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（12）日舉行首次舉行中常會。就在中常會結束一個小時後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）下午4時赴國民黨中央黨部拜會。國民黨指...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
AIT：谷立言與鄭麗文會面 重申美國反對片面改變現狀
（中央社記者楊堯茹台北12日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言今天與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。中央社 ・ 16 小時前
最新民調/台獨支持者流失150萬人 游盈隆：對民進黨的抗議！
根據最新民意調查，台灣人對於統獨傾向，44.3%認為台灣獨立比較好，這數據相較於10個月前，支持台獨的民眾大幅重挫7.5%，流失約150萬人，這也是總統賴清德上任後民眾希望台獨比例最低的一次。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，有數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。中天新聞網 ・ 5 小時前
曝藍委期望鄭麗文發揮1本事 郭正亮：所有人都幫妳拍手
國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭引發熱議，綠營趁機見縫插針批「祭拜共諜」。前立委郭正亮指出，他跟藍委溝通過，藍營戰將希望鄭主席發揮她了解民進黨、揭穿民進黨謊話的本事，提供同黨同志彈藥，如果聚焦在轟民進黨歪曲歷史，所有人都會幫她拍手。中時新聞網 ・ 14 小時前
鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人
以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？民視 ・ 18 小時前
鄭麗文會谷立言 張競解讀貼文這句：美從不支持台獨轉為反對？
美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文，期間重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並於會中邀請鄭於未來適當時機訪問華府。對此，中華戰略學會資深研究員張競注意到，鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？中時新聞網 ・ 16 小時前
與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。中央社 ・ 18 小時前
蘇巧慧2026新北不妙了？趙少康曝藍白必勝方程式：這2人都能贏她
民進黨日前拍板立委蘇巧慧出戰2026新北市長，國民黨目前尚未定案，由台北市副市長李四川的呼聲最高，以及新北市副市長劉和然表態明確，不過民眾黨主席黃國昌似乎也有意願參戰，在野在新北市長選戰上要分還是合？對此，中廣董事長趙少康在臉書發文表示，藍白合則兩利、分則兩害，他也透露日前與黃國昌的便當會內幕，新北市長選舉在野這2人單挑蘇巧慧都不會輸。趙少康透露，媒體關心自......風傳媒 ・ 1 天前
不滿護台4隻腳斷3隻 卓榮泰嗆韓國瑜：桌上兩盤菜要沉默吞下？
民進黨立委沈伯洋被中共以「分裂國家罪」立案查辦，對於總統賴清德喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今天（12日）則舉維護台灣安全四隻腳比喻，呼籲賴總統撤回大陸為境外敵對勢力的宣示。行政院長卓榮泰今天在宜中廣新聞網 ・ 21 小時前
AIT今赴國民黨中央拜會 谷立言當面邀鄭麗文：適當時機訪問華府
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午率團赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。谷立言於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府；鄭也強調，兩岸和平是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。鏡報 ・ 17 小時前
參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片全球經濟「不可或缺」
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（12）日透過臉書分享，她上午前往德國德勒斯登（Dresden），參訪去（2024）年8月動工的歐積電（ESMC）廠區，並聽取簡報。蔡前總統強調，「AI時代來臨，台灣不會缺席；台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力」。民視 ・ 21 小時前
「稀土間諜戰」! 印企偷偷轉賣稀土給美國雷神 遭中國追蹤晶片揭露制裁
[Newtalk新聞] 中國自上個月以來，加大力度管控稀土出口，這一舉措將威脅到諸如引擎、雷達、燃料電池等一系列軍用、民用工業產品的製造，故經常被視為與外國談判的重大籌碼。近期有傳言指出，印度一間公司透過轉手方式，出售中國產稀土給美國軍工企業。 《沉浮欧罗巴》在騰訊網上稱，印度吠檀多有限公司（Vedanta Limited）以民用電動汽車的名義，自中國進口 120 噸高純度稀土，轉手加價 30% 出售予美國雷神公司（Raytheon Company），有可能被用作導彈制導系統。該文章表示，中國透過稀土溯源系統得知此事，並收緊了針對印度的出口限制。 雷神公司生產了多款導彈和軍用雷達。 翻攝自 Raytheon Technologies Corporation 網站 印度實際上同樣坐擁豐富的稀土礦藏，但與許多地區類似，缺乏提煉高純度稀土的產能，致使目前全球 92% 的高純度稀土仍仰賴中國供應。為應對中國的「稀土牌」以美國為主的西方國家除了反擊與妥協外，也在嘗試開拓新的產業鏈，如上個月川普訪日談的美日澳「稀土聯盟」便是一例。 澳大利亞總理安東尼．艾班尼斯（Anthony Albanese）於新頭殼 ・ 20 小時前
國安外交爆「龍燮鬥」 自家人看不下去：內鬥到這程度很丟臉
賴政府國安決策體系內鬥檯面化，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮遭爆上演「龍燮鬥」，戰場延燒到今年8月傳出國安會副秘書長徐斯儉駐美風波，最後鬧到總統賴清德出手調停。據了解，曾有黨內人士私下抱怨，「內鬥到這程度很丟臉」，從去年至今吳釗燮沒有一個正面的新聞，但吳卻能穩坐國安會的位子，呼籲賴政府積極培養新的外交人才。鏡報 ・ 21 小時前
香港航空與土耳其航空擴展「代碼合作」 範圍延伸至澳洲航線
香港航空表示，將會進一步擴展與「土耳其航空」的「代碼共享合作」，持續強化雙方的國際航線網絡營運。 所謂的「代碼共享合作」，是指兩家或多家航空公司達成協議，共同營運同一條航線的一種合作模式。而香港中廣新聞網 ・ 22 小時前
AIT處長谷立言拜會鄭麗文 親邀未來適當時機訪問華府
國民黨主席鄭麗文11月1日上任後，今（12）日首次主持中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日下午4時也到國民黨中央黨部與鄭麗文會談1小時，雙方就台美關係、軍購預算、兩岸議題交換意見。國民黨在今日晚間表示，鄭麗文與谷立言等一行人，會談氣氛十分良好融洽。鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，她強調，唯有......風傳媒 ・ 15 小時前
不滿蔡英文訪歐！中國怒批「下台後到處鑽營」 我外交部反嗆：無權置喙
副總統蕭美琴上周應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請，前往歐洲議會出席IPAC年度峰會，前總統蔡英文則接棒於柏林自由周、紀念柏林圍牆倒塌36年之際，前往德國出席柏林自由會議（Berlin Freedom Conference），惹來中華人民共和國外交部嗆聲，「無論其國際上如何四處鑽營，都只會暴露其推行分裂活動的無恥企圖。」對此，我國外交部今（12）日發布回......風傳媒 ・ 20 小時前
近50年首次！日本擬2026年調高簽證費 將用於應對「觀光公害」
日本政府近日研擬自2026財政年度起，調漲對外國人申請簽證的手續費，這將是自1978年有紀錄以來首次上調該項費用。原因是現行費率明顯低於美國及歐洲水準，目前台灣旅客仍享有與日本互惠的短期免簽待遇，暫時並無直接影響。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蘇澳溪分洪21億元缺口 卓榮泰宣布納入4年千億河川工程計畫
宜蘭蘇澳淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因，行政院長卓榮泰今天（12日）到蘇澳勘災時，宣布納入明年中央政府總預算4年1000億元改善縣市管河川工程計畫，補足21億元預經費缺口，預算核定後就能動工。2010梅姬颱風在蘇澳降下豪雨，造成當地史上最嚴重水患，宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程計畫，新闢自由時報 ・ 20 小時前