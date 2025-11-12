谷立言今與鄭麗文會面 AIT：支持兩岸對話
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（11/12）日與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的行為。
鄭麗文透過臉書轉述，谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；谷立言還在會中也邀她於未來適當時機訪問華府。
針對與鄭麗文的會談，AIT發言人今日回覆《太報》提問表示，谷立言今日與鄭麗文於國民黨部會面，並在會中提及美國致力維持台海和平與穩定。雙方都強調兩岸分歧須以和平、不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決。
這位發言人也提到，谷立言也重申美國支持兩岸對話，並反對任何片面改變現狀的行為。
谷立言低調拜會鄭麗文 邀未來適當時機訪問華府
谷立言下午低調拜會國民黨 黨務高層：鄭麗文不會給美方好臉色看
谷立言將與鄭麗文會面？AIT：定期與跨政治光譜領袖會面
