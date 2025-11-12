谷立言低調拜會鄭麗文 邀未來適當時機訪問華府
記者周志豪／台北報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言今低調拜會國民黨主席鄭麗文，鄭晚間在臉書表示，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，雙方一致認為兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，會談氣氛融洽。
鄭麗文指出表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。
鄭麗文臉書轉述，谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；谷立言會中也邀鄭於未來適當時機訪問華府。
鄭麗文表示，今天會面，雙方對能就多項議題進行開放而建設性對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。
今天谷立言係由AIT政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）、政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）陪同拜會，鄭麗文則由台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜陪同接見。
