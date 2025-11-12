谷立言低調拜會鄭麗文 邀未來適當時機訪問華府

來賓｜外交部長 林佳龍 熱議話題｜ ● 林佳龍揭蕭美琴演講內幕！IPAC原給兩個選項給台灣選 ？ ● 赴歐演講內幕！賴清德指示林佳龍：打團體戰、精銳盡出！ ● 行程保密到家 A、B、C三團齊發 蕭美琴原以為視訊演說？ ● 中國不給台灣團隊抵達？布魯塞爾機場竟遭無人機干擾！ ● 藍白酸演講只是借場地 林佳龍：心中要有台灣！不用酸溜溜 ● 蔡英文接棒赴德國發表演說 林佳龍揭「總和外交」幕後！ ● 網友指政府花大錢去演講 林佳龍駁「不是花錢就能買的！」 ● 鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：在挑戰我們的三觀 ● 憂中國拔邦交國報復？林佳龍曝：現在12個邦交國皆穩定 ● 南非迫我國代表處遷出首都 林佳龍提訴訟：台灣被動轉主動 ● 中國駐日外交官發文嗆「斬首」高市早苗 林佳龍評：失分 ● 我國外交晚宴無人來？林佳龍駁斥非事實：擴大到曾參殺人 ● 台美關係遭質疑 林佳龍曝策略「互相對接 提供雙贏策略」 ● 林佳龍揭進度：台美對等關稅談得很好 就等川普公布！ ● 林佳龍替林岱樺緩頰：我是挺制度 不要以人廢言！ ● 駁與吳釗燮不合 林佳龍稱是挑撥離間：合作愉快！

齊有此理 ・ 20 小時前