谷立言力挺國防預算反遭黃國昌嗆：介入台灣內政太深 AIT這樣回應…

[Newtalk新聞] 今（115）年度政府總預算在立法院中遲遲未通過，其中便包含強化台灣國家安全與印太區域穩定的國防特別預算（1.25 兆元）。而美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）自去年以來已多次表態支持，引發民眾黨主席黃國昌強烈反彈，公開砲轟谷立言「介入內政太深」。對此，AIT 也在今（4）日回應，強調美方已多次向台方清楚說明，堅定歡迎這項特別預算。

黃國昌日前接受《聯合報》專訪時批評，谷立言的態度與他在華府感受到的落差極大，直指谷立言「介入台灣的內政太深了」，甚至酸其配合行政院長卓榮泰演戲，「表現得跟台灣行政官員一樣」。

針對黃國昌的指控，AIT 發言人今（4）日上午回覆《中央社》提問，表示雖然尊重台灣的政治程序，但美方期待立法院能就如何支持台灣建立有效防衛能力，進行「真誠的辯論」。

發言人更進一步重申，美國國務院與 AIT 已多次公開表示，並且也已清楚說明：「歡迎台灣宣布的 400 億美元國防採購特別預算」。

