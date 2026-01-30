谷立言呼籲屏除黨派歧見 國防是人民安全議題

美國在台協會處長谷立言。（劉宇捷攝）

美國在台協會處長谷立言日前接受雜誌專訪，並表示尊重台灣政治程序，希望台灣的政黨也跟美國一樣，放下黨派歧見，把國安與國防視為攸關全社會福祉及人民安全的議題。AIT今（30）日也在社群發文表示，多國已開始提升自身的防衛作為，區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

谷立言在《天下雜誌》的專訪中表示，面對國防預算討論，他期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，而美國對於國家安全、國防以及對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小；「希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。」

他認為，美國看到現狀以及台海軍事常態逐漸被侵蝕；因此，美方非常專注確保、或說是恢復平衡，因為只要平衡能維持時，武力就不會是用來解決分歧的選項，就能開啟更多路徑，推動台海兩岸對話，透過外交與交流達成可被雙方接受的和平。

而AIT今日也在社群臉書引用谷立言受訪內容表示，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道。因此，確保我們能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合我們所有區域伙伴的利益。

AIT強調，如果看看過去幾年我們與盟友的合作，美方已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。

谷立言補充，幾年前我們在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習；現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個「區域盟友網絡正在成形」，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

