谷立言喊自由不是免費 總統府籲藍白別內耗

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（23）日表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲立法院團結、把握時間，盡速審查國防特別條例、總預算，讓國家前進、別內耗。

對於谷立言稱自由不是免費說法，郭雅慧表示，非常感謝鼓勵谷立言處長對強化台灣自我防衛能力的關心和鼓勵，在大家都面對區域安全情勢之下，各國不分朝野共同努力都在強化自我防衛能力，台灣是位於第一島鏈關鍵自然應該要更負起責任。

郭雅慧呼籲立法院，大家能夠團結也要把握時間，因為這個會期只剩下7、8天，把握時間，盡速讓國防特別條例能夠審查，也盡速讓總預算付委，這些都很關鍵，希望國家前進，不要內耗，能夠共同守護民主制度。

