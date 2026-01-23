谷立言喊自由不是免費 黃國昌這句話反問
[NOWnews今日新聞] 1.25兆元國防特別預算條例卡關，民眾黨立院黨團最快下週提出黨團版本國防特別預算條例。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨日出席國防智庫國防安全研究院座談，他意有所指表示，「自由不是免費」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日表示，沒也受到來自美國的壓力，但也反問軍購武器何時能拿到。
行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，會後由民眾黨團三長受訪。媒體詢問谷立言說「自由不是免費」，會感受到來自於美國的壓力嗎？黃國昌回應說，他要表達民眾黨對於長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化貿易，那乃至於各個層面上面的交流，要表達我們的感謝跟支持。
黃國昌說，不過，台灣是一個 民主法治的國家，在一個民主的體制之內怎麼樣尊重 一個民主的國家內部民主機制的運作，美國是一個傳統的老牌民主國家喔，這件事情美國應該非常的了解。至於民眾黨立法院黨團會不會有什麼壓力？「我可以很清楚地跟大家講，完全不會有任何的壓力」，他去華府一趟，回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣子就會有任何的壓力，民眾黨負責任的對象是選民、負責任的對象是台灣、負責任的對象是台灣人民到底怎麼想、台灣人最大的利益？
黃國昌表示，針對谷立言說，自由不是免費的，這句話說的當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購，但同時也要說的是，台灣人民花了這麼多錢去買軍購，我們花錢買的東西總應該拿到吧？ 沒有拿到這些武器是要怎麼提升國防戰力？ 所以有個問題他問了非常的久，現在是到底台灣只要付錢就好？ 付完錢就提升台灣的國防戰力，還是要拿到武器，才能提升台灣的國防戰力？
針對黨團版本與是否讓政院版本一同付委，黃國昌說，本週六還會再進行一次內部的諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同來參與。 不過在提出的時程上，因為他還在等賴清德總統的回應，他說過因為行政院長卓榮派一開始叫戰，之後自己又龜縮回去了，所以他有公開邀請賴清德來公開辯論，如果多數的台灣人民認為賴清德總統講的有道理的話，民眾黨黨團8票，他以黨主席的身份保證支持行政院版。 但到目前為止，他還沒有聽到賴清德那邊的回應，所以賴清德或許可以先思考一下，要不要爭取一下，透過公開辯論的方式，讓台灣人民一起做最後的裁判，這就是民主的精神、民主的可貴，民眾黨有自己的步調會按照相關的程序啊來加以進行。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台北車站高強度危安演練 蔣萬安：中央地方聯防提升即時應變能量
Lalamove官網驚見「中國台灣」遭抵制 陸委會：不得矮化台灣主權
邱臣遠涉性騷？正妹發言人楊寶楨抱不平：明顯是潑髒水惡意貼標籤
其他人也在看
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 44 分鐘前 ・ 13則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗
美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 54則留言
未簽挺憲派3點協議！陳亭妃態度成勝選關鍵
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 165則留言
綠若派「這2人」出戰北市？他：看不起選民
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都是外界猜測的熱門人選；對此，前總統陳水扁辦公室主任...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 99則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 20則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 5則留言
百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日強推多項高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點；豈料，因多項法案存在違憲及難以執行等疑慮，總統賴清德支持閣揆卓榮泰「不副署」，卻讓藍白氣炸，揚言彈劾總統。昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，因賴清德決定不出席，藍營竟馬上做圖卡、將賴的肖像，搭配清朝皇帝及獨裁者袁世凱的衣著，諷刺賴專斷獨行；不過，此舉也引發旅美教授翁達瑞強烈抨擊。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
賴清德點名「心中有數」添亂？王世堅還原現場 口吐「金句」堅定挺妃
民進黨布局2026年縣市長大選，雖已正式提名立委陳亭妃參選台南市長，但背後派系角力與「藍白介選」疑雲仍持續延燒。針對中執會爆出台南初選民調出現藍白支持者「策略性灌票」的爭議，挺妃大將、立委王世堅今（23）日受訪時強硬回擊。他直言，初選結果既出就應團結，更以「野草」自喻，強調自己是「鋤頭鋤不死」的，會堅定陪伴候選人贏得大選。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
李四川在輝達與北市府簽約後有大動作 最快月底宣布參選
年底選戰新北市長這局三強角逐，據了解，最具優勢的台北市副市長李四川將於月底輝達與信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃破冰變「撞冰山」？謝龍介曝在地驚人內幕：對市民不公平
民進黨台南市長初選由綠委陳亭妃勝出，她20日拜會議長邱莉莉和挺憲派議員，但卻未簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」，引發討論。藍委謝龍介表示，破冰去撞到冰山，就是因為個別的派系利益在爭鬥，甚至有議會同仁告訴他，下一屆議長、副議長都被內定了，不在這些人當中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 129則留言
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4則留言
鄭麗君「抗美有功」選北市長？ 媒體人曝「機率直線攀升」｜#鏡新聞
行政院副院長鄭麗君對美關稅談判告一段落後，民進黨內出現鼓勵參選台北市長的呼聲，鄭麗君昨回應，這問題她已經回答超過10年，算是考古題了，過去她的回答都算數，而媒體人黃暐瀚分析，這段話外界雖然解讀是不選，但他個人看法卻是，鄭麗君出線戰首都的機率直線上升!鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛
谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求...放言 Fount Media ・ 20 小時前 ・ 5則留言