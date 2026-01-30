谷立言喊話超越黨派 盼台灣政黨像美國一樣把國防當全民安全

AIT處長谷立言。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受《天下雜誌》專訪，內容今（30）日刊出。谷立言談及台灣內部討論國防預算時表示，希望台灣政黨跟美國一樣，將國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

谷立言接受《天下雜誌》專訪表示，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道。因此，他說，「確保我們能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合我們所有區域伙伴的利益」。

谷立言指出，若看到過去幾年美國與盟友的合作，已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。他說，才不過幾年前，美國在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習。現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

谷立言提及，台灣為了提升自我防衛能力所進行的改革令人敬佩，包括採納「削弱戰略」（erosion strategy），並已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。

針對台灣內部有關國防預算的討論，谷立言表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序；而美國不論是民主黨、共和黨、還是跨黨派團體，對於國家安全、國防以及對台灣的支持，政黨之間的差異很小。他希望台灣政黨跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

另外，投資國防工業是否能被視為國防支出，谷立言認為，「一定算。」他說明，台灣投資國防工業，可以提升台灣軍方可取得的防衛系統，以及提升衝突時的韌性，並能對全球防衛物資需求做出貢獻。

