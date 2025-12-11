谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？

論壇中心／郭芳瑜報導

美國在台協會(AIT)處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，AIT的主管直接說願意前往立法院說明，這是極為罕見的，國民黨如果要繼續配合中共的政策，那也不用再談2028了。

針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算案，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言說，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，和平與對話必須與嚇阻共存。于北辰表示，如果台灣成為破口，整個印太地區的和平跟自由航行權都會受到影響，所以連谷立言都跳出來解釋。于北辰也說，常常有人講說，不知道有沒有2028，如果國家真的被共產黨赤化，「那也沒有所謂的立委了」，所以國民黨應該好好想一想，是否還要繼續配合中國的政策，「再繼續親共，全部都沒了」。

廣告 廣告

原文出處：谷立言喊話願赴立院說明國防預算！于北辰：國民黨再繼續親中談何2028？

更多民視新聞報導

「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！

最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？

陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！

