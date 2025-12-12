谷立言喊願為1.25兆國防預算赴立院說明 黃國昌：我們還沒僭越到監督外國官員

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受媒體專訪，提到若國防特預算進到國會時，他很樂意到國會回答藍白立委的問題。民眾黨團總召黃國昌今（12）日被問及此議題時說，我們還沒有僭越到去監督外國的行政官員的地步，他相信谷立言處長，對於在一個正常民主國家的民主憲政秩序下，行政、立法應該要怎樣互動，應該是有這樣子的認識跟了解。

黃國昌。（圖／民眾黨團）

黃國昌今天在黨團記者會被問及谷立言的說法時說，中華民國是個民主法治國家，行政、立法權彼此之間怎麼樣相互監督制衡、互動 應該有的分際，相信美國這個老牌民主國家，應該非常清楚，在美國，美國行政權跟國會應該要怎麼互動，他相信有非常傳統的歷史。

黃國昌說，中華民國在針對相關重要議案進行討論時，立委監督的對象是本國的行政官員，我們還沒有僭越到去監督外國的行政官員的地步，他相信谷處長對於在一個正常民主國家的民主憲政秩序下，行政、立法應該要怎樣互動，應該是有這樣子的認識跟了解。



