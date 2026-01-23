谷立言喊「自由不是免費」支持1.25兆軍購 國民黨「不反對」：賴總統應到國會說明

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨(22)日表示「自由不是免費（freedom is not free）」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，並強調支持總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算。對此，國民黨團書記長羅智強表示，國民黨不反對軍購，但賴清德應該到立法院針對這個天價的預算，向國人說清楚講明白。

谷立言昨日表示，美國堅定地與盟友站在一起，但「自由不是免費（freedom is not free）」，美國只能在盟友自助的前提下幫助。谷立言說，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲夥伴加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。

廣告 廣告

對此，國民黨團書記長羅智強表示，國民黨不反對國防，也不反對 1.25 兆的軍購條例，但今年國防預算高達9500億元，加上1.25兆元特別軍購，到底編列天價國防預算買到什麼？海峽中線失守、24浬鄰接區被飛彈打進來、臨海都被中共包在軍事演習範圍內。羅智強稱，他們要求的是賴清德來立法院針對這個天價的預算，向國人說清楚講明白。

國民黨立委賴士葆則表示，美國賣給台灣的防備武器「量」在增加，但並無看到「質」的提升，希望谷立言跟華府說，要提升賣給台灣武器的「質」。賴士葆也說，在野黨不是不審，而是賴清德不要那麼傲慢，應該來國會做些說明解釋「為什麼要這麼多預算？」

原始連結







更多華視新聞報導

賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：美支持台取得關鍵不對稱戰力

為國防預算發聲「自由非免費」 賴清德：請在野黨別再擋

黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密

