谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲立院速審國防條例、勿內耗

總統府發言人郭雅慧呼籲儘速審國防條例。（總統府提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22日）表示「自由不是免費」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，引發討論。針對總統賴清德提出，1.25兆國防特別預算仍未付委一事，總統府發言人郭雅慧呼籲立法院團結、把握時間，儘速讓國防特別條例能夠審查、讓總預算付委。

總統賴清德提出1.25兆不對稱軍購特別預算，不過特別條例在立法院卻仍舊卡關。美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但「自由不是免費」，美方無法獨自承擔重擔，只能在盟友自助的前提下幫助，相關預算至關重要，希望儘速付委、盡快進入審查程序。

總統府發言人郭雅慧昨（22日）晚間被問及谷立言說法，以及1.25兆國防特別預算仍未付委時指出，非常感謝谷立言對強化台灣自我防衛能力的關心，在面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力，並強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈，自然要負起責任。

郭雅慧呼籲立法院團結，同時也要把握時間，會期只剩下7、8天，最關鍵的是儘速讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算付委，希望國家前進，不要內耗，能夠共同守護民主制度。





