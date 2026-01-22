谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲藍白審國防特別條例：別內耗

總統府發言人郭雅慧。資料照。總統府提供



賴政府提出1.25兆元國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，美國不能獨自承擔這項重擔。總統府發言人郭雅慧今（1/22）晚呼籲立法院團結、把握時間，這會期只剩下7、8天，儘速讓國防特別條例能夠審查、讓總預算付委，希望國家前進、不要內耗。

賴清德政府提出規模1.25兆元強化作戰韌性與不對稱軍購特別預算，但距離立法院休會只剩10天，特別條例卻仍未付委。谷立言今天（1/22）在國防院座談會演講時公開喊出「自由並非免費的」，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但美國不能也不應獨自承擔這一重擔，谷立言也直言「美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」

谷立言並指出，賴政府提出的1.25兆元特別預算至關重要，美方也會儘快運交關鍵系統，而這一連串努力，目的是為建立一個免於脅迫的對話條件。

對此，郭雅慧晚間回應表示，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心，還有這些努力，在大家面對區域安全情勢下，各國不分朝野共同努力，都在強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈關鍵的節點上，自然應該要負起責任。

郭雅慧呼籲立法院，大家團結也要把握時間，這會期只剩下7、8天，把握時間儘速讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算付委，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，能夠共同守護民主制度。

