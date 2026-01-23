谷立言喊「自由不是免費」 高金素梅嗆軟土深掘：當台灣人都傻子？

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）22日表示「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供協助」。對此，立委高金素梅開嗆，「谷立言先生，您當台灣人都是傻子？」

高金素梅今（23）日在臉書發文，谷立言最近忙著幫賴清德政府推銷1.25兆元國防特別預算，但他難道忘了，美國商務部長盧特尼克才興高采烈地表示從台灣挖走了5000億美元（約15.8兆元台幣）的大投資。

高金素梅批評，美方怎麼會這麼沒有同理心，眼看台灣就要產業大失血、市場大開放了，竟然還理直氣壯地接著上門，繼續要錢！「谷立言先生，您是真覺得台灣的土很軟，只要用力深深地挖，就能挖到錢了嗎？」

高金素梅質疑，美國只要還有點盟友的同情心，不是應該先幫忙解決6000億已收款未交貨的國防軍事採購嗎？6000億已收款未交貨，現在又忙著四處穿梭施壓再編1.25兆。

最後高金素梅再問，「谷立言先生，您當台灣人都是傻子？」高金素梅直言，美國政府可以見錢眼開，賴清德政府可以無血無淚，但手頭拮据過著貧窮日子的基層台灣人民，正眼睛雪亮地看著你們，他們會告訴你們：自由當然不是免費的，但是，我們台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的！

