谷立言喊「自由不是免費」 黃國昌認同：但花錢總該拿到武器吧？

民眾黨主席黃國昌。李政龍攝



行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，目前尚未付委審查，AIT處長谷立言昨天喊話「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（1/23）天表示，「自由不是免費的」這句話當然沒錯，「但我們花錢買的東西，總應該拿到吧？」

行政院秘書長張惇涵今天率領中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團，黨團在會後召開記者會，有媒體問到，谷立言昨天喊話「自由不是免費」，民眾黨會不會感受到美方催促壓力？黃國昌回應，民眾黨對於長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化、貿易乃至於各個層面上的交流，要表達感謝跟支持。

黃國昌認為，美國是傳統老牌民主國家，如何尊重民主國家的內部民主機制運作，相信美國對這件事情應該非常了解，所以民眾黨完全不會有任何壓力，「我去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣子就會有任何的壓力？」

黃國昌強調，民眾黨該負責任的對象是台灣選民，「自由不是免費的」這句話當然沒錯，這也是為什麼台灣人民花錢軍購，「但我們花錢買的東西，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器，要怎麼提升國防戰力？」

