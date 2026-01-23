谷立言喊「自由不是免費」 黃國昌：花錢買的武器總該拿到吧？

針對AIT處長谷立言昨呼籲「自由不是免費」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）回應，這句話當然沒錯，「但我們花錢買的東西，總應該拿到吧？」（圖／李智為攝）

總統賴清德先前宣布提出新台幣1.25兆國防特別預算，卻頻遭藍白阻擋，遲遲無法交付委員會審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨發表專題演講時呼籲，「自由不是免費」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）回應，這句話當然沒錯，「但我們花錢買的東西，總應該拿到吧？」

針對谷立言昨天呼籲「自由不是免費」，媒體詢問民眾黨會不會感受到美方催促壓力？黃國昌今天在記者會上回應，民眾黨對長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化、貿易乃至於各個層面上的交流，要表達感謝跟支持。

黃國昌說，美國是傳統老牌民主國家，如何尊重民主國家的內部民主機制運作，他相信美國對這件事情非常了解，民眾黨完全不會有任何壓力，「我去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣子就會有壓力？」

黃國昌強調，民眾黨該負責任的對象是台灣選民，他認為「自由不是免費」這句話當然沒錯，這也是為什麼台灣人民花錢軍購，「但我們花錢買的東西，總該拿到吧？沒拿到這些武器，要怎麼提升國防戰力？」



