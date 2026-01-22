谷立言喊「自由非免費」挺1.25兆軍購預算 府籲立院別內耗、速審查

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

藍白兩黨在立法院八度杯葛總統賴清德提出的8年共1.25兆元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（22）日表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，不能獨自承擔這項重擔，呼籲夥伴加大國防投資，並表態支持國防特別預算。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲，立法院要把握時間儘速讓國防特別條例進行審查，也讓總預算付委，希望國家前進、不要內耗。





今晚8時30分，郭雅慧、內政部政務次長董建宏、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明與經濟部常務次長賴建信，共同出席「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」會後記者會，並接受媒體聯訪。

記者提問，政府提出1.25兆元國防特別預算，谷立言強調，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，不能獨自承擔這項重擔，呼籲夥伴加大國防投資，但立法院現階段仍未讓軍購預算付委，請教發言人看法？

對此，郭雅慧回應，非常感謝谷立言處長對強化台灣自我防衛能力的關心與努力；面對現在區域安全情勢，各國不分朝野共同努力都在強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。

郭雅慧呼籲，立法院要把握時間，因為這個會期只剩下7、8天，盼能夠儘速讓國防特別條例進行審查，讓總預算付委，「我們希望國家前進、不要內耗，共同來守護民主制度」。





