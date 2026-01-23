谷立言喊「自由非免費」 賴清德：通過國防特別條例是對國軍最好支持

總統賴清德2026.1.23出席電器空調影音大展前受訪談及美國AIT處長谷立言「自由非免費」。郭宏章攝



美國在台協會處長谷立言昨天（1/22）公開表示「喊出「自由並非免費的」，總統賴清德今天（1/23）上午受訪指出，「自由不是免費的」，” Freedom Is Not Free” 是刻在美國韓戰老兵紀念碑上，是美國人民對於美軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。「台灣現在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛國最好的表現，」賴清德籲請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢。

AIT處長谷立言昨天出席國防部智庫國防安全研究院的座談會演講時，公開表態表示，賴清德政府提出的1.25兆元特別預算至關重要，谷立言並且喊出「自由並非免費的」，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但美國不能也不應獨自承擔這一重擔，谷立言也直言「美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」

對於谷立言的說法，賴清德總統今天出席年終購物展會前受訪指出，自由不是免費的，「 Freedom Is Not Free」 是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴清德強調，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

