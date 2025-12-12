谷立言對台灣人民的心理戰

（圖／本報系資料照）

近年台灣的公共討論愈來愈被恐懼感主導，這種氛圍在AIT處長谷立言最新的公開發言達到新高點。他說，脆弱的台灣不會創造有利兩岸對話的條件，只會招來更多脅迫與威脅，提出國防特別預算則是透過嚇阻來提升和平的重要一步。然而，北京的戰略部署會因這席話而改變嗎？答案恐怕是否定的。因此，這番言論的重點在於對台灣內部會產生怎樣的心理影響。

一旦民眾被反覆地嚇住，在「中國威脅迫在眉睫」這套敘事下，無論藍綠白哪一方執政，龐大的軍購預算與國防支出，就能獲得共同支持而順利過關。恐懼，於焉成為政治動員的捷徑，也成為軍工產業利益的堅實護身符。

廣告 廣告

這種現象並非台灣所獨有，它早已是全球政治中利用恐懼進行動員的共同趨勢。學術界早已指出：恐懼是一種能使人民暫時放棄理性、接受高風險政策的有效「政治技術」。換言之，台灣政壇的「抗中保台」氛圍，並非純粹來自外部威脅，它同時也是一種被成功操弄的政治技術。

國民黨在威權時期使用「反共」敘事，正當化戒嚴與白色恐怖。當時國民黨深知恐懼能讓人民不敢批評政府、不敢要求改革，恐懼成了維繫威權統治的免死金牌。令人遺憾的是，當前台灣政治仍未跳脫這套框架。

民進黨執政後，面對低薪、高房價、能源危機、少子化等結構性內政問題，未能提出解決方案，「抗中保台」儼然成為遮蔽問題的工具。當人民質疑內政，民進黨只需一句「中國威脅就在眼前」，恐懼就會成為執政的保護傘；即便在美國推動下，台灣的軍購規模節節攀升，國防預算壓力沉重，但只要恐懼敘事成功，人民就難以進行理性質疑。

如今，北京雖不會因AIT處長的談話而改變戰略，但谷立言的言論卻能對台灣內部的恐懼增添更多連鎖反應。第一，有助鞏固恐懼敘事，使台灣人更加恐懼，從而使軍購案更容易獲得社會支持；第二，壓縮自主思考，使藍綠白三黨在討論軍費時，更傾向採取一致的、保守的態度，不敢質疑美國政策方向；第三，掩蓋內政沉痾， 讓恐懼更全面性的掩蓋內部治理問題；第四，使美國在台政策的影響力更強，而台灣的自主思考與決策能力則相對被削弱。

美國非常清楚這個政治邏輯，只要台灣人民愈害怕，軍購就愈順利；只要台灣政治愈分裂，美國影響力就愈強大。因此，谷立言的談話並非對北京的武嚇，而是對台灣人民的心理戰。

這提醒我們，台灣人不應在恐懼中失去判斷力，甚至失去對未來的選擇權。台灣需要的是成熟的制度思辨、務實的治理能力，而非被恐懼牽引的政治框架。（作者為國立暨南大學國際企業系副教授）