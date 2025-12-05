谷立言年末餐敘賴清德！美對台承諾堅若磐石

▲堅若磐石！谷立言年末餐敘賴清德，強調美台「強大、安全」合作。（圖／美國在台協會 AIT 臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言臉書發文，表示很榮幸與總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮共進年末餐敘。此次高層會晤聚焦於討論深化美台合作的眾多努力事項，展現雙方關係的緊密與重要性。

谷立言表示，展望2026年與未來，美國與台灣將持續「攜手前行」，共同打造一個「更強大、更安全、更繁榮的世界」。雙方的合作將涵蓋經貿、創新、以及安全等關鍵領域。透露出美國對台政策的高度承諾，谷立言處長總結：「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」

此次年末餐敘聚集台美雙方的核心決策層，無疑為美台關係的穩定與進一步發展注入強心針。未來，雙方在各領域的合作進展，尤其在經濟安全與科技創新方面的動態，將持續受到外界高度關注。網友也留言支持台美關係，「美臺永好！」、「謝謝美國長久以來對台灣的支持。」



