谷立言指「自由不是免費」 總統府籲立院儘速審預算不要內耗

針對美國在台協會(AIT)處長谷立言今天(22日)表示，「自由不是免費」，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，並表達支持新台幣1.25兆軍購特別預算；總統府發言人郭雅慧晚間指出，期盼立法院能儘速審查國防特別條例，讓國家前進不要內耗，共同守護民主制度。

美國在台協會(AIT)處長谷立言今天(22日)在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費(freedom is not free)，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在朋友們自主的程度內提供協助，並表達支持新台幣1.25兆的軍購特別預算。

總統府晚間舉行「氣候變遷對策委員會第六次會議」會後轉述記者會，總統府發言人郭雅慧接受媒體提問時，針對國防特別預算條例至今仍在立法院卡關一事表示，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心。她並指出，面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然也要負起責任。

郭雅慧並呼籲立法院應團結，並且把握這個會期的最後時間，儘速讓國防特別條例及中央政府總預算進入審查，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，共同守護民主制度。