谷立言挨批「介入台灣內政」 AIT：尊重台灣政治程序

美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌前天質疑，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」。ＡＩＴ昨回應，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論。ＡＩＴ指出，國務院與ＡＩＴ已多次公開表示，且也已向台灣清楚說明，歡迎台灣宣布的四百億美元國防採購特別預算。

黃國昌說，要表達的內容已經在聯合報專訪完整披露，不再複述。

【看原文連結】

更多udn報導

瘦瘦針爆大規模訴訟 美數千人吐可怕副作用

13歲兒獨游4小時救全家 母憶當下「徹底惡夢」

年邁母摔倒骨折 本土男星負債3千萬再爆慘況

高雄豪宅慘！ 2025年預售一戶都沒賣出