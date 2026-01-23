谷立言挺1.25兆軍購喊「自由非免費」 張惇涵：提醒鄰居遭小偷要鎖門

記者詹宜庭／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，並表示「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於這些朋友願意為幫助自己付出多少努力。對此，行政院秘書長張惇涵今（23日）受訪時表示，谷立言是在提醒鄰居，當遭遇小偷或壞人侵擾時，「窗要關、門要鎖」，只要展現自我防衛的決心，親朋好友自然都會協助。

張惇涵今日率領7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。針對媒體詢問「如何看AIT支持1.25兆軍購？谷立言說自由非平白而來？」張惇涵表示，如果鄰居遭小偷或壞人侵擾，當然可能會拔刀相助，但同時也會提醒鄰居，窗要關、門要鎖，甚至還會提醒，如果家中有人幫小偷開鎖。他強調「我想這就是谷立言處長想要表達的意思，只要我們展現自我防衛的決心，親朋好友、鄰居就會來協助你。」

更多三立新聞網報導

谷立言表態「自由不是免費的」 吳志中喊話：台灣國防武力不能落後

谷立言喊「自由不是免費」 賴清德喊話在野挺國軍：別再擋國防特別預算

美參眾院到AIT連出6招！挺1.25兆軍購 張育萌：黃國昌絕對得罪美國了！

「自由非免費！」AIT連丟白話文圖卡 他曝傳達3事：希望台灣人馬上聽懂

