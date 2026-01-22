谷立言挺1.25兆軍購 國防部感謝：他說得對

▲徐斯儉感謝谷立言力挺1.25兆軍購，盼無論是總預算與軍購特別條例都能趕快付委。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日在國防安全研究院舉行的「強化國防投資與國家整體發展」專題講座發表演講，強調自由不是免費，力挺1.25兆軍購。對此國防部副部長徐斯儉表示，感謝美國政府的支持，台灣國防不僅擔負著保護家園的責任，也是整個印太區域和平穩定不可或缺的一環，盼無論是總預算與軍購特別條例都能趕快付委。

對於谷立言力挺1.25兆軍購，徐斯儉說，感謝處長谷立言的發言，感謝美國政府對台灣編列1.25兆特別條例的支持，覺得他講得很對，台灣國防不僅擔負著保護自己家園的責任，其實也是整個印太區域和平穩定不可或缺的一環。

徐斯儉表示，因此無論是從保護自己，或與友盟國家一起維持印太區域穩定和平的責任而言，這都是必要的，希望總預算特別條例也好，都能夠趕快付委審查。

