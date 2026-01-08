即時中心／顏一軒報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近期先後跟台北市長蔣萬安、外交部長林佳龍會晤。谷立言會晤林佳龍後表示，「期盼在新的一年，美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來」；而下方也有網友留言，「這樣的會面，比跟台北市長或國民黨、民眾黨的會面實質多了！」





AIT今（8）日指出，「谷立言處長與林佳龍部長昨天會晤，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係；兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來」。

廣告 廣告

快新聞／谷立言接連會晤蔣萬安、林佳龍 網辣評：比跟藍白會面實質多了

AIT處長谷立言（左）與台北市長蔣萬安（右）合影。（圖／翻攝自AIT臉書）

同時，谷立言也在5日與蔣萬安會面，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作；此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

針對「谷林會」，網友盛讚，「這樣的會面，比跟台北市長或國民黨、民眾黨的會面實質多了！」、「讓大家知道和美國站在一起是正確方向」、「這樣談對人才有用，其他那些要用彈的」、「請AIT處理藍白」、「台美永遠友好」。

而關於「谷蔣會」則有網友認為，「這是先禮後兵的前奏曲嗎？」、「有用嗎？」、「萬安市長可以叫他的國民黨，不要再封殺軍購嗎？」、「請美國要看清楚國民黨已經不可信了」、「美國人不要被藍白騙了呀」。







原文出處：快新聞／谷立言接連會晤蔣萬安、林佳龍 網辣評：比跟藍白會面實質多了

更多民視新聞報導

賴總統提倡價值外交 林佳龍：NGO是台灣最溫暖的夥伴

出席IVLP茶會！林佳龍親揭賴總統、谷立言20年緣份 見證台美情誼

谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？

