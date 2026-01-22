谷立言揭軍工合作進展 諾格在台設中口徑彈藥試驗場
（中央社記者吳書緯台北22日電）針對美台國防產業合作進展，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天表示，諾格（Northrop Grumman）已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，美國視台灣為推進國防科技的關鍵夥伴，立基於美台各自商業部門的活力。
國防安全研究院上午在台大舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，邀請谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講；外交部政務次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人出席。
谷立言表示，自從他1年半前重返台北以來，對於台灣在國防改革的規模和速度留下深刻印象，台灣軍方的「削弱戰略」善用島嶼的自然地理環境，並運用不對稱戰力壓制大規模的敵軍，並建立合適的部隊結構與實戰化訓練。
谷立言說，台灣將役期由4個月延長至1年，並進行後備部隊改革，顯著擴充後備人才庫，一支訓練有素的後備部隊，對任何潛在的侵略者都是重要的嚇阻力量。
針對台灣軍事革新，谷立言提到，另一個關鍵變革是引入「任務式指揮」（mission command）的概念，任務式指揮是民主社會相對於威權社會所擁有的不對稱優勢，信任訓練有素的下級指揮官，讓他們在沒有上級詳細指示的情況下執行任務，既能增強抵禦關鍵指揮控制節點遭受攻擊的能力，又能提高作戰的靈活性。
谷立言表示，台灣軍人招募和留營率達到近年新高，台灣軍人現在最需要的是完成任務所需的工具，總統賴清德承諾2030年時的國防預算要達到GDP 5%，以及8年新台幣1.25兆元特別預算實現目標，台灣以更明智的方式進行國防支出。
谷立言提到，美國正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎，這些國防和技術合作不僅將提升台灣的自衛能力，還將擴大台灣製造能力、創造就業機會，使台灣成為值得信賴全球國防供應鏈的強大力量。
谷立言說，美國與台灣合作，為無人機和其他無人系統建立安全供應鏈，例如Anduril（安杜里爾）公司在台灣實施了一項戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，增強包括Ghost-X無人機在內產品的全球供應鏈韌性，Shield AI公司也大量投資台灣供應鏈，採購數千萬美元台灣零組件與產品，並與漢翔公司合作。
谷立言表示，美國也擴大與台灣的國防軍備合作計畫，例如，諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司已在台灣設立一座中口徑彈藥測試場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案，美國視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於美台各自商業部門的活力。
谷立言舉例，在關鍵的人工智慧領域，美國是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹，透過這些互補能力，有望為無人機、指揮管制、防空及其他平台開發邊緣運算（edge computing）和具身智慧（embodied AI）應用，進一步徹底變革嚇阻能力，這些努力的目標，是建立一個免受脅迫的對話條件。（編輯：蘇志宗）1150122
其他人也在看
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 29
地表最強戰車守護神！陸軍鷹眼雷達車曝光
[NOWnews今日新聞]俄烏戰爭中無人機大放異彩，美國軍援烏克蘭的M1A1戰車也難逃無人機攻擊毒手。陸軍司令部建案耗資32億元採購11部「鷹眼野戰防空相列雷達系統」，現已接裝完畢，用於取代老舊的美製...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
格陵蘭情勢升溫 丹麥參與北約軍演 川普祭關稅「直到同意出售」
格陵蘭情勢升溫 丹麥參與北約軍演 川普祭關稅「直到同意出售」隨著美國總統川普對丹麥自治島格陵蘭態度日益強硬，外界憂心此舉恐顛覆數十年來支撐歐洲安全的北約體系。就在此時，1月19日丹麥軍方部隊抵達格陵蘭，與英國、法國、德國、挪威等北約盟友，共同展開「北極耐力」（Arctic Endurance）軍事演習。川普日前宣布，自2月1日起，將對丹麥、瑞典、英國、法國、德國等國新課徵10%關稅，直到格陵蘭同意出售給美國為止，此舉形同再度引爆貿易戰，也讓市場高度關注。另一方面，川普對自己未能獲得諾貝爾和平獎仍耿耿於懷，並直言「不再只思考和平」，同時拒絕回應是否動用武力的可能性。歐盟預計於1月22日召開緊急會議，討論可能的反制措施。格陵蘭的戰略位置與天然資源，確實對美國具有高度戰略價值，目前美國已在島上維持永久駐軍。不過，針對川普反覆強調的國安疑慮，專家指出，在現行美國丹麥協議架構下，美國幾乎只要「好好開口」，便能取得所需軍事與安全安排；成員國之間一旦訴諸軍事手段，北約可能宣告瓦解。另一方面，專家也指出，格陵蘭雖然天然資源豐富，但開採成本極為高昂，未必具備實際商業利益。事實上，格陵蘭當局長期對美國企業持開放態度，但多數投資案因商業可行性不足而進展有限。格陵蘭多次強調，島嶼未來應由島上約5.7萬居民自行決定，拒絕在壓力下讓步，並將持續以對話與國際法為基礎。俄羅斯則拒絕評論美國動機，但表示，若川普真的掌控格陵蘭，勢必「載入世界史冊」。Yahoo國際通 ・ 2 天前 ・ 31
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 11
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 290
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 7
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 56
WBC》李政厚才剛宣布要打韓國隊！ 一度在洛杉磯機場被扣留
MLB美國職棒舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚在昨天啟程前往美國時宣布，自己將會參加3月的WBC世界棒球經典賽，不過今天卻傳出意外插曲，他到洛杉磯機場時被扣留，但已經獲得釋放。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 19
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 88
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 14