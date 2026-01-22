谷立言揭軍工合作進展 諾格在台設中口徑彈藥試驗場

（中央社記者吳書緯台北22日電）針對美台國防產業合作進展，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天表示，諾格（Northrop Grumman）已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，美國視台灣為推進國防科技的關鍵夥伴，立基於美台各自商業部門的活力。

國防安全研究院上午在台大舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，邀請谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講；外交部政務次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人出席。

谷立言表示，自從他1年半前重返台北以來，對於台灣在國防改革的規模和速度留下深刻印象，台灣軍方的「削弱戰略」善用島嶼的自然地理環境，並運用不對稱戰力壓制大規模的敵軍，並建立合適的部隊結構與實戰化訓練。

谷立言說，台灣將役期由4個月延長至1年，並進行後備部隊改革，顯著擴充後備人才庫，一支訓練有素的後備部隊，對任何潛在的侵略者都是重要的嚇阻力量。

針對台灣軍事革新，谷立言提到，另一個關鍵變革是引入「任務式指揮」（mission command）的概念，任務式指揮是民主社會相對於威權社會所擁有的不對稱優勢，信任訓練有素的下級指揮官，讓他們在沒有上級詳細指示的情況下執行任務，既能增強抵禦關鍵指揮控制節點遭受攻擊的能力，又能提高作戰的靈活性。

谷立言表示，台灣軍人招募和留營率達到近年新高，台灣軍人現在最需要的是完成任務所需的工具，總統賴清德承諾2030年時的國防預算要達到GDP 5%，以及8年新台幣1.25兆元特別預算實現目標，台灣以更明智的方式進行國防支出。

谷立言提到，美國正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎，這些國防和技術合作不僅將提升台灣的自衛能力，還將擴大台灣製造能力、創造就業機會，使台灣成為值得信賴全球國防供應鏈的強大力量。

谷立言說，美國與台灣合作，為無人機和其他無人系統建立安全供應鏈，例如Anduril（安杜里爾）公司在台灣實施了一項戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，增強包括Ghost-X無人機在內產品的全球供應鏈韌性，Shield AI公司也大量投資台灣供應鏈，採購數千萬美元台灣零組件與產品，並與漢翔公司合作。

谷立言表示，美國也擴大與台灣的國防軍備合作計畫，例如，諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司已在台灣設立一座中口徑彈藥測試場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案，美國視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於美台各自商業部門的活力。

谷立言舉例，在關鍵的人工智慧領域，美國是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹，透過這些互補能力，有望為無人機、指揮管制、防空及其他平台開發邊緣運算（edge computing）和具身智慧（embodied AI）應用，進一步徹底變革嚇阻能力，這些努力的目標，是建立一個免受脅迫的對話條件。（編輯：蘇志宗）1150122