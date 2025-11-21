谷立言敬清酒、片山和之收陳紹 潘孟安：台美日民主情誼深厚不移

即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨（20）日晚間與總統府秘書長潘孟安、綠委林楚茵共飲日本清酒，慶賀台美的溫暖情誼，以及兩國對日本堅定不移的支持。對此，潘孟安今（21）日晚間指出，谷立言以熱情舉動展現台美日民主情誼深厚；而他今早也與日台交流協會代表片山和之洽談公務，並致送對方台灣埔里的「陳紹」。





潘孟安稍早陪同總統賴清德進入大巨蛋秀泰影城觀賞電影《大濛》前受訪時表示，他昨天晚上與谷立言處長有一場餐會，谷立言一見面就詢問，想請他喝日本清酒，也很充分、很熱情展現台灣、美國與日本的民主情誼深厚不移、堅定不移的情感，這也是民主國家共同的默契。

潘孟安透露，片山和之今早也特別來和他洽談一些公務，因此特別以日本的青森蘋果汁招待，並送了台灣埔里的「陳紹」予片山代表，象徵著台日兩國甜甜蜜蜜、愈久愈陳這樣的情感，大家都要一起加油。









