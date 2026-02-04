谷立言會晤吳釗燮 致贈子母壽桃賀新年

美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)今天(4日)與國安會秘書長吳釗燮會面，吳釗燮隨後也透過社群平台發文透露，谷立言特別致贈象徵吉祥的農曆新年禮物「子母壽桃」給他，展現對台灣的熱情，吳釗燮也在貼文中祝美國獨立250週年快樂。

國安會秘書長吳釗燮今天(4日)在社群平台X發文，透露他與美國在台協會(AIT)處長谷立言會面，他並收到來自谷立言致贈的「子母壽桃」，這是他收到過最特別的農曆新年禮物。

吳釗燮說，谷立言對台灣的熱情無人能及，他也預祝谷立言馬年快樂，以及美國獨立250週年快樂。(編輯：許嘉芫)