谷立言會晤林佳龍 討論「外交與經濟領域新倡議」

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與外交部長林佳龍會晤並合影。翻攝自AIT臉書



聖誕與新年假期結束後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）又馬不停蹄展開會晤行程。AIT臉書粉絲專頁今（1/8）日釋出谷立言與外交部長林佳龍會晤的合影，透露兩人討論外交與經濟的新倡議，期待美台與全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

AIT臉書粉絲專頁貼出谷立言與林佳龍的合影，並表示谷立言與林佳龍會晤，一同迎接2026年的開始，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係；兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

更多太報報導

提飛官辛柏毅失事 卓榮泰：國防部752億遭總預算卡關

總預算卡關！卓榮泰再上火線喊話：2992億無法動支 六縣市恐舉債

美國退場助長中國綠色霸權 智庫示警：氣候外交成孤立台灣新手段