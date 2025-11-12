谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名AIT發言人表示，谷立言與鄭麗文強調兩岸分歧必須以和平的、不受脅迫且以海峽兩岸人民都能接受的方式解決。

這名發言人表示，谷立言強調美國致力於維護台海和平穩定；谷立言與鄭麗文也強調兩岸分歧必須以和平方式、不受脅迫且以海峽兩岸人民都能接受的方式解決。

發言人指出，谷立言也重申美國支持兩岸對話，反對任何片面以武力改變現狀的作為。

