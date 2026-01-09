谷立言會晤韓國瑜江啟臣 強化美台安全經濟合作

2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。

思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 18