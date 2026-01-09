谷立言會晤韓國瑜江啟臣 強化美台安全經濟合作

其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 175
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 164
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 38
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 170
只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 76
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 18 小時前 ・ 21
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 18
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 12
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 8
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 2