谷立言演講提「自由並非平白得來的」 黃國昌：花錢沒拿到武器怎提升國防戰力？

中國國民黨與台灣民眾黨攜手，挾人數優勢，近期頻頻在立法院封殺以8年期、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。而美國在台協會（AIT）處長谷立言，於22日在國防安全研究院演講上，提及「自由並非平白得來的。美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」被外界視為美國再表態支持台灣提出國防特別預算條例草案。面對媒體提問相關議題，台灣民眾黨黨主席今（23）日稱「花錢沒拿到武器怎提升國防戰力？」

今（23）日在民眾黨立院黨團的記者會上，媒體提問，關於軍購特別預算，AIT處長谷立言昨天表達「自由不是免費」，是否感受到美方壓力？

黃國昌則回應：感謝台美間的高度交流，台灣是民主法治國家，民眾黨團向台灣人民負責，沒有任何壓力，也相信身為老牌民主國家的美國能夠了解。

黃國昌表示，谷立言處長說的沒錯，「自由並非免費」，因此台灣花大錢買軍購；但台灣同時也要問：人民花了這麼多錢買軍購，買的東西總該拿到吧？沒有拿到武器，如何提升國防戰力？還是只要付錢，就能提升國防戰力？

針對黃國昌日前率團快閃訪美後，民眾黨打算提出白營版軍購特別條例，黃國昌則表示本週末會再邀請陸海空軍專家共同參與討論；但何時提出，還在等賴總統回應。

黃國昌表示，他誠摯邀請賴清德進行公開辯論，若多數人民認為賴總統講得有理，民眾黨也會支持行政院版本；但直至今日，仍未獲得賴清德回應。

