谷立言真的只是比科長大一點？

谷立言的職級是公使銜參事，依照美國的外交職級分法，此職級等同軍中的少將。（資料照片／張哲偉攝）



「不要講民眾，我們一般的黨內的這些同志，也不見得知道，放話罵我們在野黨那些，美國那些參議員是何方神聖。對不起，他們只是議員而已。」

「谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已吔，他搞不好連司長都還不是。」

「今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級吔，我見到、我訪問政協主席是正國級吔。今天我們在台灣卻被比司長小的這些官員，去那邊每天都在那邊，或者是要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」

以上是中國國民黨副主席蕭旭岑在2月6日的中國廣播公司節目《千秋萬事》中的發言。

首先，那些參議員是聯邦參議員，而聯邦參議院很重視資歷排序，因為多數黨最資深的聯邦參議員通常是參院署理議長（president pro tempore），其為副總統、聯邦眾議院議長後，總統繼位排序第3人。

目前各自公開談論我國在野陣營行為的美國聯邦參議員有共和黨的維克（Roger Wicker）、蘇利文（Dan Sullivan），以及民主黨的蓋耶格（Ruben Gallego）。

維克是參院軍事委員會主席，也是第19資深的聯邦參議員。2025年8月30日，當時訪台的他和同黨同僚費雪（Deb Fischer）與我國立法院外交及國防委員會成員會面，該委員會最資深、最愛刪國防預算的馬文君（國 - 投1）並未與會。

蘇利文和蓋耶格的參院資歷分排第56、89。

2月6日，參院外交委員會的共和黨籍主席李契（Jim Risch）和首席議員沙欣（Jeanne Shaheen）發布聯合聲明。雖然李契是主席，但沙欣的資歷排第20，李契則是排22，所以聲明中沙欣名字排在李契前面，可見對資歷排序的重視。

順道一提，每次美國國會議員來訪，公布名單的排序也是依照資歷，參眾2院都是如此。

沙欣和蘇利文也是軍事委員會成員。參院共有100位聯邦參議員，任期6年。照這樣來看，可解讀為關注我國在野陣營行為是美國跨黨派、跨資歷國會議員的共識。

再來，谷立言（Raymond Greene）的職級是公使銜參事，而依照美國的外交職級分法，此職級等同軍中的少將。

我國公務職級制度中，司長（國內職）和參事（駐外職）都是12職等，若以此對照，公使銜參事已比參事高階，而科長是9職等，因論調機制，可能也有10職等再當科長的情況。

我國國防部則是12職等或中將可擔任司長，即12職等的少將也能當司長。

而且，中國的公使銜參贊有正司級和副司級，即正副司長級。這樣對照下來，谷立言不會連司長都還不是。

提醒一下，我國稱參事，中國稱參贊。

最後，身為中國人民政治協商會議全國委員會（全國政協）主席的王滬寧確實是正國級，位列黨和國家領導人，但他兼任中國和平統一促進會（和統會、統促會）會長。

該會是接受中國共產黨中央委員會統一戰線工作部（統戰部）指示的準官方組織，會長本身無職級，自2004年起由全國政協主席兼任。（本文轉載自作者臉書）