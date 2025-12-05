谷立言秀餐敘照喊「美對台承諾堅若磐石」！賴清德發聲了

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德宣布加碼1.25兆國防特別預算，而美國在台協會（AIT）則一開始就表態歡迎，也讓人好奇後續的台美關係；協會處長谷立言（Raymond Greene）今（5）日也在臉書秀出，他近日與總統賴清德、副總統蕭美琴、秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘的照片，更喊話「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石」。對此，賴清德也在稍早轉發該則貼文也發聲了！





谷立言今日透過「美國在台協會」粉專表示，他很榮幸近日與賴清德、蕭美琴、潘孟安及吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

同時，谷立言強調，展望 2026 年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石」。

賴清德則稍早轉發貼文喊話，歲末年終，是向好朋友表達感謝與祝福的季節。很高興與谷立言及美國在台協會團隊共聚一堂，交流如何進一步深化台美在各領域的合作。

最後，賴清德強調，回顧這一年，台美在許多關鍵領域取得實質進展；2026年將是承先啟後的一年，台灣會持續與美國並肩同行，為世界的穩定、繁榮與民主自由貢獻心力，讓台美關係在這份情誼與承諾上不斷向前。





