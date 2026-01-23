谷立言稱「自由不是免費」賴清德籲速審國防特別預算
澤倫斯基點名俄羅斯無人機零組件來自台灣 賴清德︰台灣願加強管制
針對AIT處長谷立言說「自由不是免費」，總統賴清德今天回應，這句話刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，指當危機來臨時，一定會有所犧牲；而面對中國的威脅，大家一定要大力支持國軍，敬請在野黨不要再擋了，讓國防特別預算盡速審議完畢。另外，對於烏克蘭總統澤倫斯基點名俄羅斯無人機零組件來自台灣，賴清德表示，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭。
美國在台協會（AIT）處長谷立言，昨天在國防安全研究院舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題演講表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方，阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。
賴清德總統上午出席年終購物展會前受訪，被問到怎麼看谷立言說「自由不是免費的」，支持台灣的軍購預算一事？他表示，「自由不是免費的 Freedom Is Not Free」 是美國的一句俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。
賴清德說，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼的保家衛國。
針對烏克蘭總統澤倫斯基點名，俄羅斯的無人機零組件來自台灣。賴清德說，台灣與烏克蘭人民站在一起，已經加入歐美制裁俄羅斯行列，也跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援，也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭人民站在一起，也有年輕人因此犧牲寶貴的生命。
賴清德表示，在戰爭結束後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列；因此，賴清德請烏克蘭總統澤倫斯基把相關訊息給台灣，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭。
最後，賴清德祈求上帝，保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭人民盡速脫離戰火。
（責任主編：莊儱宇）
