谷立言稱自由不是免費的 張惇涵：提醒鄰居遭小偷要鎖門

行政院秘書長張惇涵。（王千豪攝）

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」因在野杯葛，至今無法付委審查，美國在台協會處長谷立言22日喊話「自由不是免費的」，強調美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。對此，行政院秘書長張惇涵今（23）天表示，谷立言是提醒鄰居，當遭小偷或壞人侵擾時，「窗要關、門要鎖」，只要展現自我防衛決心，親朋好友都會協助。

張惇涵今天率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，並於立法院接受媒體訪問，針對谷立言稱「自由不是免費的」，張惇涵說，如果你的鄰居遭到小偷或被壞人侵擾，你有可能會拔刀相助，但也會提醒鄰居「窗要關、門要鎖」，甚至提醒鄰居有家人幫小偷開鎖，谷立言想要表達這個意思。他強調，「只要我們展現自我防衛的決心，你的親朋好友、你的鄰居就會來協助你」。

談及115年度中央政府總預算案僵局，張惇涵喊話，距離今天立法院會結束還有一些時間，希望朝野政黨把握這些時間，將總預算案付委；總預算一旦付委，行政院長卓榮泰就要依規定到立法院報告備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

針對在野要求透過公開透明的平台辯論，張惇涵說，立法院應該沒有一間會議室的台不是平的，甚至不用三對三或一對一，113位立委跟所有部會可以開很多廳，大家一起就預算理性討論、辯論。

媒體詢問，立法院若通過718億元新增計畫提案，行政院是否執行？張惇涵說，《預算法》第54條所謂的同意，並不是指預算三讀的程序，行政院立場很簡單，只要依法是有效的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家利益、人民福祉、建設考量來處理。

