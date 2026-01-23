谷立言稱自由不是免費的 張惇涵：提醒鄰居遭小偷要鎖門

行政院提出新台幣1.25兆國防特別預算條例及今年度中央政府總預算持續卡關立法院，美國在台協會(AIT)台北辦事處處長谷立言支持該筆國防預算，並提到「自由不是免費的」。他表示，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。

行政院秘書長張惇涵今日(23日)在立法院受訪表示，谷立言的意思是想表達，「當鄰居遭小偷或壞人侵擾時，會提醒鄰居窗要關、門要鎖」，只要展現自我防衛決心，親朋好友都會協助。

針對總預算，藍白提案先行動支38項，約718億元新興預算，張惇涵回應，根據《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間內提出總預算案，立法院應該依照《憲法》第63條議決，而且這個作業已經擺在立法院148天，而總預算是一體、環環相扣的，不應該被切割或破裂式的審查。

他表示，根據《預算法》第54條，所謂的「同意」不只是預算三讀程序，行政院立場簡單，只要依法律有效力預算，行政院就會執行，但這次在野黨處理方式是中華民國憲政史上從未發生過，行政院會就國家利益、人民福祉、建設等考量合適處理。

另外，行政院長卓榮泰日前提到希望針對總預算到立法院與立委辯論，張惇涵強調，總預算一旦付委審查，卓榮泰就要依照規定到立法院報告，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。