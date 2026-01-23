谷立言稱自由非免費 楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）22日表示「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供協助」，對此國民黨立法委員楊瓊瓔今（23）日回應，她完全認同這段話的核心精神，但政府僅以數頁A4文件就提出高達1.25兆元的相關預算規模，如此重大支出是否過於草率？

國民黨立委楊瓊瓔。（資料照／中天新聞）

楊瓊瓔強調，執政黨有責任向全民清楚交代每一筆錢要花在哪裡、為何非花不可，而不是只用一句「抗中保台」就要求立法院概括背書。她指出，每一分預算都是台灣人民辛苦工作、繳納的血汗錢，理應接受最嚴格的審查。更何況過去政府已支付大量軍購款項，至今仍有多項裝備尚未到貨，相關履約與進度問題也從未獲得完整說明。

楊瓊瓔質疑，在野黨本於職責替人民把關預算、監督政府何錯之有？她反問，難道只要不照單全收、不給預算就要被抹紅成「通敵賣國」？這樣的政治操作不僅傷害民主，更是在內部製造對立。

AIT處長谷立言。（圖／AIT臉書）

她進一步指出，從過去的雞蛋採購、疫苗採購等爭議案件來看，民進黨政府多次假借民意之名將監督者打成敵對勢力，最後卻一再爆出弊端，重創人民對政府的信任。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

針對行政院長卓榮泰日前提及「公開辯論」的說法，楊瓊瓔直言「既然如此，那就公開辯論每一筆軍購案」，讓所有預算攤在陽光下由全民檢視，到底誰是在為國家安全把關，誰又是在藉機圖利、逃避監督。楊瓊瓔強調，真正的民主與自由來自於公開透明與嚴格監督，而不是用愛國之名堵住人民與在野黨質疑的聲音。

