谷立言稱自由非免費 賴士葆：就是要台灣繳保護費

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22）日說「自由不是免費的」，支持總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別條例。對此，國民黨立委賴士葆表示，谷立言說的，就是要繳保護費概念，要台灣買武器台灣買了，錢付請美國快交貨，但貨卻沒有拿到，難道國會不應該講話？

賴士葆。

對於谷立言的說法，賴士葆說，意思就是為了自由美國保護你，你要付代價，就是繳保護費概念，自由不是免費，就是付保護費，買武器就是保護費一種，美國叫你趕快交，我們交不夠快，他們就生氣了。民進黨一直說我們是主權獨立國家，但怎麼變把自己當成美國殖民地、作賤自己，才有現在狀況。谷立言所說的，就是要台灣繳保護費，台灣願意買武器，而錢付了請美國趕快交貨，錢付了卻沒有拿到，難道國會不應該講話嗎？

賴士葆說，在野並沒有反對1.25兆，民眾黨要提版本，國民黨好像也要提版本，希望買的武器真正捍衛台灣安全。

國民黨團書記長羅智強則說，國民黨並不反對國防，也不反對1.25兆的軍購條例，但要求的是賴清德來立法院針對這個天價預算，向國人說清楚講明白，交代這預算到底符不符合目前台灣的防衛需求，以及為什麼當國民黨執政時候預算從3000億，變到現在9500億再加1.25 兆，我們竟然連海峽中線都守不住？



