谷立言稱願向立法院說明1.25兆軍購 黃國昌：立委監督對象是本國行政官員

美國在台協會處長谷立言日前表示，若1.25兆軍購特別條例進入立法院預算審查時，他願向立委說明並回答相關問題。對此，民眾黨主席黃國昌表示，立法委員監督的對象是本國的行政官員，還沒有到僭越去監督外國行政官員這樣子的地步。

黃國昌說，中華民國是一個民主法治的國家，在民主法治的國家當中，行政跟立法權彼此之間，怎麼樣相互的監督、制衡跟互動，應該有的分際，相信美國這個老牌的民主國家非常的清楚，美國的行政權跟國會應該要怎麼互動，相信有非常傳統的歷史，也有非常民主憲政的秩序。

黃國昌指出，中華民國在針對相關重要的議案來進行討論的時候，立法委員監督的對象是本國的行政官員，還沒有僭越到去監督外國行政官員這樣子的地步，他跟谷立言見過面，相信谷立言對於在一個正常民主國家的民主憲政秩序下，行政立法應該要怎麼樣互動，應該是有這樣子的認識跟了解。



