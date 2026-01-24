谷立言稱「自由不是免費的」！蔡正元：軍火才要花錢買

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日表示「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供協助」，引發討論。對此，前立委蔡正元表示，自由是免費的，軍火才要花錢買，他並指出，馬政府時期不但沒有花錢，還賺了一堆錢。

谷立言。（圖／AIT提供）

蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，自由當然是免費的，軍火不是免費的，軍火要花錢買，自由不用花錢買，運用政治智慧就能有自由。馬英九擔任總統期間，台灣自不自由？天上沒有軍機，海上沒有軍艦，然後兩岸交流平和，也不需要花錢去買邦交國，馬英九要花什麼錢去達成這些？他是靠他的腦袋，延續先前連戰2005年去大陸訪問時所謂的胡連五項願景，有花什麼錢嗎？不但沒有花錢，還賺了一堆錢，自由是可以賺錢的，自由是免費的。

蔡正元說，如果你自己不要自由、準備打仗，當然要買軍火，請問我們跟美國買軍火是免費的嗎？所以軍火不是免費的，自由可以是免費的，谷立言為了賣軍火，當然會這麼說。艾森豪擔任美國總統時曾說，美國是被軍工複合體所統治的國家，所以當然是要你編預算，要買什麼東西，美國人塞給你，塞給你的東西有沒有用不重要，重點是有沒有收到錢，收到錢沒有給貨也沒什麼關係。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，台灣已經給了2百億美金，給了4年，一個貨物都沒有，不知道買什麼東西要先交錢，4年後還拿不到，就算是買太空船都不需要這麼久時間吧？谷立言只是在代表美國給藍綠兩黨壓力，「還不趕快通過？我美國急著要這筆錢。」

