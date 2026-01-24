谷立言稱「自由不是免費的」！蔡正元：軍火才要花錢買
美國在台協會（AIT）處長谷立言近日表示「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供協助」，引發討論。對此，前立委蔡正元表示，自由是免費的，軍火才要花錢買，他並指出，馬政府時期不但沒有花錢，還賺了一堆錢。
蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，自由當然是免費的，軍火不是免費的，軍火要花錢買，自由不用花錢買，運用政治智慧就能有自由。馬英九擔任總統期間，台灣自不自由？天上沒有軍機，海上沒有軍艦，然後兩岸交流平和，也不需要花錢去買邦交國，馬英九要花什麼錢去達成這些？他是靠他的腦袋，延續先前連戰2005年去大陸訪問時所謂的胡連五項願景，有花什麼錢嗎？不但沒有花錢，還賺了一堆錢，自由是可以賺錢的，自由是免費的。
蔡正元說，如果你自己不要自由、準備打仗，當然要買軍火，請問我們跟美國買軍火是免費的嗎？所以軍火不是免費的，自由可以是免費的，谷立言為了賣軍火，當然會這麼說。艾森豪擔任美國總統時曾說，美國是被軍工複合體所統治的國家，所以當然是要你編預算，要買什麼東西，美國人塞給你，塞給你的東西有沒有用不重要，重點是有沒有收到錢，收到錢沒有給貨也沒什麼關係。
蔡正元指出，台灣已經給了2百億美金，給了4年，一個貨物都沒有，不知道買什麼東西要先交錢，4年後還拿不到，就算是買太空船都不需要這麼久時間吧？谷立言只是在代表美國給藍綠兩黨壓力，「還不趕快通過？我美國急著要這筆錢。」
延伸閱讀
影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼
馬德案內幕「鏡檢」怎會知道？ 蔡正元揭發「重大疑點」
美新版《國防戰略》不提台灣 蔡正元曝關鍵：美中平衡已被打破
其他人也在看
柯文哲酸賴總統 像明朝崇禎帝
立法院朝野為今年度中央政府總預算案審查吵成一團，民眾黨前主席柯文哲昨天說，政府要解決人民很多問題，事情都做不完，賴清德總...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
講給黃國昌聽？謝志偉「攀岩與祖源」：後者易致陰陽怪氣
民眾黨立委黃國昌日前接受前國民黨立委蔡正元訪問時談到自己的祖源，蔡正元事後幫黃考究了一番，引發議論；而昨（26）天因為美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101，讓台灣能見度再度提升，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉撰文寫下《攀岩與祖源》，他在文中說，攀岩和祖源都有可能冒汗，前者和冒險聯結，後者和冒犯勾連。前者有益身心鍛練，後者易致陰陽怪氣，症頭嚴重者甚至還會出現「人家在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
青鳥為101登頂改口大讚網飛 網紅狠酸：蠢鳥抵制從沒成功過
美國攀岩家霍諾德25日成功挑戰徒手攀登台北101，引發國際關注，青鳥也在網路上大讚主辦單位網飛（Netflix）「讓世界看見台灣」。對此，網紅「我是小生」指出，2022年台派網友曾因疫苗事件痛批網飛是「藍白中共同路Netflix」遭抵制，他嘲諷青鳥，「蠢鳥的抵制從來沒有成功過，拜託不要再玩了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國民黨中常委選舉31日投票 45人搶29席選情熱
（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨第22屆第1任中常委選舉將於31日投票，將選出29席選任中常委，有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被爆拿錯誤數字批軍購「遭美國參議員當面洗臉」！劉書彬：不回應
藍白持續封殺1.25兆國防預算特別條例，連AIT美國在台協會處長谷立言都罕見重話直言，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」。沒想到，民眾黨立委劉書彬又被爆料，上週和美國亞歷桑納州民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團見面時，竟拿出錯誤數字批評軍購，結果慘遭美方當面洗臉。對此，劉書彬辦公室今（26）日表示，和劉書彬討論過後，「不回應」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
加速犯台？中共高層遭團滅式整肅 顧立雄：全面掌控軍事、非軍事面企圖
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉「嚴重違紀違法」遭官方立案調查，引發熱議。對此，國防部長顧立雄今（26日）表示，基於中共從未放棄以武力犯台，國防部將以各種聯合情偵手段，並與友盟交換情資，掌握各種情況以判斷中國可能的企圖，同時不斷強化自我防衛能力，因應任何可能狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 16則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 137則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 263則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 145則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 12 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 5 小時前 ・ 42則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 22則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 11則留言